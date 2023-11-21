Американец, которого земляки считали бедным, оставил в наследство городу миллионы долларов

Джеффри Холт был скромным смотрителем парка передвижных домов в Хинсдейле, что в штате Нью-Гэмпшир.

Мужчина жил простой жизнью: разъезжал по городу в поношенной одежде на своей газонокосилке. Он не отказывался от любой случайной работы и редко покидал город. Хотя Холт преподавал вождение старшеклассникам, своей машины у него не было.

В его передвижном доме, установленном парке, также не было мебели: ни телевизора, ни компьютера.

А когда 82-летний Холт умер, открылась его тайна: он был мультимиллионером. Более того, накопленные богатства завещал городскому сообществу из 4200 человек.

В его завещании содержались краткие инструкции: 3,8 миллиона долларов мужчина отдал городу Хинсдейл на благо общества в области образования, здравоохранения, отдыха и культуры.

Депутат города Стив Диорио назвал это "потрясающим подарком".

Некоторые жители предложили за эти средства обновить часы на ратуше, отреставрировать здания. Либо - купить новую машину для подсчета бюллетеней. некоторые предложили организовать онлайн-курсы обучения водителей.

Прием предложений, какое применение найти нежданному пополнению в городском бюджете, продолжается. Расходовать их планируется экономно - так, как сделал бы человек, который завещал свои средства.

Как оказалось, тайный миллионер был коллекционером. В его коллекции - сотни автомобилей и поездов, которые заполняли его комнаты, покрывали диван и простирались до сарая. Он также коллекционировал книги по истории и пластинки.

Сестра Холта, 81-летняя Элисон Холт из Лагуна-Вудс, что в штате Калифорния, сказала, что для ее отца и брата было важно не тратить деньги впустую и инвестировать.

Она также отметила, что ее брат жил очень скромно. В молодости он был недолго женат, но потом развелся. А годы спустя сблизился с женщиной в парке передвижных домов и переехал к ней. Избранница умерла в 2017 году.

Пару лет назад Холт перенес инсульт и работал с психотерапевтом Джимом Ферри, который описал его как вдумчивого, интеллектуального и благородного человека. После инсульта у Холта развились проблемы с подвижностью.

Жители надеются, что, благодаря подарку, их город Хинсдейл станет более известным.