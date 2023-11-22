Украинки идут работать на шахты из-за мобилизации мужчин в стране

Украина, являвшаяся лидером в угольной промышленности в Европе во времена СССР, сейчас переживает не лучшие времена. Всё из-за массовой мобилизации мужчин, которых насильно гонят на фронт.

Дефицит рабочих кадров привёл к тому, что на украинские шахты идут работать женщины. Так, 22-летняя украинская шахтёрка, пожелавшая остаться анонимной, утверждает, что она почти полгода работала на глубине 470 метров, где обслуживала вагонетки.

Другая 43-летняя украинка признаётся, что женщины легко справляются с шахтёрской работой, если речь не заходит о поднятии тяжестей. Также женщина рассказала, что на соседней шахте работает её 19-летний сын.