Economist: США замедлят выделение военной помощи Украине

18:42 2023-12-01
Economist: США замедлят выделение военной помощи Украине

Журналисты The Economist считают, что американская военная помощь Киеву будет стремительно сокращаться.

Новостное агентство Economist сообщает, что правительство Украины опасается сокращения военной помощи со стороны Вашингтона после президентских выборов в США, однако руководство Белого дома может понизить интенсивность поддержки Киева и до выборов нового главы государства.

В офисе Владимира Зеленского уверены, что очевидным фаворитом на выборах президента Соединённых Штатов является республиканец Дональд Трамп, ранее уже возглавлявший страну. Сам Трамп неоднократно утверждал, что он в состоянии завершить российско-украинский конфликт в течение 24 часов.

По словам Дональда Трампа, после его переизбрания на пост президента США он совершит два телефонных звонка: Путину и Зеленскому. В беседе с Владимиром Путиным Трамп угрожает увеличить военную поддержку Украины, если Москва не согласится завершить специальную военную операцию.

В то же время Дональд Трамп намерен пригрозить Зеленскому прекратить оказание помощи ВСУ в том случае, если администрация Киева продолжит систематически уклоняться от мирных переговоров с Москвой. Трамп уверен, что такой подход является залогом быстрого завершения конфликта на Украине.

В The Economist напоминают, что Киев может лишиться американской военной помощи и без президентства Дональда Трампа. Накануне в Пентагоне сообщили, что США практически израсходовали средства, предусмотренные военным бюджетом страны на оказание поддержки Киеву.

Характерно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков осудил страны Североатлантического альянса за поставки оружия и боеприпасов армии Украины. Песков выразил уверенность в том, что западная военная помощь Киеву лишь затягивает страдания украинского народа и не способствует завершению конфликта.

Храмова Оксана
19:09

Храмова Оксана

Лилии будут ярко и долго цвести, если разобраться с подкормками и сроками внесения

Лилии будут ярко и долго цвести, если разобраться с подкормками и сроками внесения

Лилия может цвести очень красочно и пышно, но иногда появляются лишь одиночные мелкие цветки, все дело в подкормке.
Храмова Оксана
18:55

Храмова Оксана

Используем только натуральные подкормки для пышного цветения гортензии

Используем только натуральные подкормки для пышного цветения гортензии

Гортензия очень восприимчива к подкормкам и хорошо отзывается на них. Не обязательно покупать удобрения, можно приготовить их дома.
Храмова Оксана
18:42

Храмова Оксана

Крупный чеснок будет расти, если соблюдать основные требования к уходу

Крупный чеснок будет расти, если соблюдать основные требования к уходу

Чтобы вырастить чеснок с крупными и здоровыми головками, нужно помнить о важных моментах ухода.
Храмова Оксана
18:29

Храмова Оксана

Дачный эксперт рассказал о сроках и способах подкормки тепличных огурцов

Дачный эксперт рассказал о сроках и способах подкормки тепличных огурцов

Полная схема подкормок огурцов в теплице поможет не забыть о важных моментах ухода и получить богатый урожай.
Храмова Оксана
18:11

Храмова Оксана

Лучшие подкормки роз в июне, когда начинается период цветения

Лучшие подкормки роз в июне, когда начинается период цветения

Когда розы начинают распускаться, хочется увидеть роскошное, долгое цветение. Подкормка придаст цветам силы , чтобы они показали себя во всей красе.
Храмова Оксана
17:59

Храмова Оксана

Для защиты сада хороши все подручные средства: используем мед, кефир, соль, сахар

Для защиты сада хороши все подручные средства: используем мед, кефир, соль, сахар

Уберечь сад от вредителей помогает не только сильная химия. Можно использовать продукты, которые есть у каждой хозяйки.
article_image 18:24

У европейцев сложилось ошибочное впечатление, что гейши являются женщинами легкого поведения, одетыми в старомодную японскую одежду

На самом деле у неё другие обязанности, для осуществления которых необходимо обладать многими знаниями и умениями.

article_image 18:21

"Они" Смесь быка, тигра демона

Прячущийся в укрытиях злой дух, способный обманывать человеческое зрение, употребляет людей в пищу. В аду выполняют функцию охраны врат преисподней.

article_image 18:17

В последние годы количество человек в кланах якудза упало до незначительного показателя – 18 тысяч человек

Силовые органы Японии активно борются с кланами, однако на жесткую открытую конфронтацию все же пока не решаются.