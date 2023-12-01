Новостное агентство Economist сообщает, что правительство Украины опасается сокращения военной помощи со стороны Вашингтона после президентских выборов в США, однако руководство Белого дома может понизить интенсивность поддержки Киева и до выборов нового главы государства.

В офисе Владимира Зеленского уверены, что очевидным фаворитом на выборах президента Соединённых Штатов является республиканец Дональд Трамп, ранее уже возглавлявший страну. Сам Трамп неоднократно утверждал, что он в состоянии завершить российско-украинский конфликт в течение 24 часов.

По словам Дональда Трампа, после его переизбрания на пост президента США он совершит два телефонных звонка: Путину и Зеленскому. В беседе с Владимиром Путиным Трамп угрожает увеличить военную поддержку Украины, если Москва не согласится завершить специальную военную операцию.

В то же время Дональд Трамп намерен пригрозить Зеленскому прекратить оказание помощи ВСУ в том случае, если администрация Киева продолжит систематически уклоняться от мирных переговоров с Москвой. Трамп уверен, что такой подход является залогом быстрого завершения конфликта на Украине.

В The Economist напоминают, что Киев может лишиться американской военной помощи и без президентства Дональда Трампа. Накануне в Пентагоне сообщили, что США практически израсходовали средства, предусмотренные военным бюджетом страны на оказание поддержки Киеву.

Характерно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков осудил страны Североатлантического альянса за поставки оружия и боеприпасов армии Украины. Песков выразил уверенность в том, что западная военная помощь Киеву лишь затягивает страдания украинского народа и не способствует завершению конфликта.