1 декабря жена Владимира Зеленского Елена публично заявила, что она не поддержит мужа, если он выдвинет свою кандидатуру на выборы президента Украины. По мнению женщины, переизбрание Зеленского на руководящую должность невозможно, так что в будущем ей и супругу придётся "придумать что-то новое".

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что он не возражает против проведения новых выборов президента на Украине, однако подавляющая часть населения страны якобы выступает против сменяемости власти во время специальной военной операции. Также Зеленский уверен, что смена президента на Украине в период СВО может иметь опасные последствия.

Характерно, что после 24 февраля 2022 года Владимир Зеленский ввёл режим военного положения на Украине, действие которого неоднократно продлевал. Военное положение законодательно запрещает проведение президентских выборов на Украине, что технически может быть выгодно Зеленскому.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российско-украинский конфликт находится в тупиковой ситуации. Залужный объяснил это тем, что армии России и Украины обладают современными образцами вооружений, из-за чего ни одна из сторон конфликта не имеет явного преимущества на поле боя.

При этом Залужный констатировал, что переход спецоперации в фазу "окопного" конфликта из-за её продолжительности будет невыгоден для Украины, поскольку Россия обладает более мощным военно-промышленным комплексом, способным обеспечивать потребности российской армии.

Мнение Валерия Залужного оспорил Зеленский, который заявил, что не согласен с позицией главкома ВСУ о тупиковости ситуации, в которой оказалась Украину. После этого украинское информагентство "Страна" сообщило, что в отношениях между Владимиром Зеленским и военным руководством Украины назревает конфликт, грозящий насильственной сменой власти в государстве.

Позицию Зеленского раскритиковал украинский экономист Олег Соскин, который выразил уверенность в том, что действующий президент должен согласиться на переговоры с Россией, уйдя в отставку. По мнению Соскина, Владимир Зеленский готов воевать до последнего живого гражданина Украины, поскольку этого от него требуют западные кураторы.