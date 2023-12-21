Певцу Анатолию Цою стало плохо на съемках клипа, он потерял сознание

Певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, во время съемок клипа на песню «Торнадо» упал в обморок, сообщает КП.

Состояние артиста ухудшилось во время записи танцевальных сцен, но на съемочной площадке сначала решили, будто это часть сценария. По словам директора Цоя, певец после очередной записи дубля продолжил лежать на полу и не отреагировал на команды режиссера.

Певец признался, что на самом деле почувствовал себя плохо и на несколько минут потерял сознание. Журналисты предположили, что артист мог измотаться на предновогодних корпоративах. Теперь ему предстоит пройти медицинские обследования и восстановиться.

Анатолий Цой недавно признался, что ищет хозяйственную девушку. Он уточнил, что ему нравится сдержанные, скромные, воспитанные, хозяйственные девушки. Певец отметил, что для него брак родителей является образцовым, и он хочет создать такую же крепкую семью.