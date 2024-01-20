Алеку Болдуину вновь предъявили обвинение в убийстве кинооператора на съемках фильма

Трагедия на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в США произошла в октябре 2021 года. В апреле 2023 года актера признали невиновным. Но большое жюри присяжных в штате Нью-Мексико недавно выступило с новыми обвинениями в адрес актера, пишет thevoicemag.ru.

Повторно была проведена экспертиза оружия, из которого убили Галину. И оказалось, что выстрел из револьвера был возможен только при нажатии спускового крючка, а ранее Болдуин утверждал, что не делал этого.

Жюри пришло к выводу, что доводы прокуратуры - достаточное основание для повторных разбирательств. Если прозвучит обвинительный приговор, Алеку Болдуину грозит до полутора лет тюрьмы.

Адвокаты звезды утверждают, что уверены в победе в очередном суде. А адвокат родителей и сестры Галины Глория Оллред заявила, что ее клиенты продолжают попытки добиться правды.