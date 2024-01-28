Изгнанный из ОАЭ Моргенштерн попросил власти страны разрешить ему вернуться

Скандальный российский рэпер Алишер Моргенштерн, узнав про то, что ему запретили нахождение в ОАЭ, не захотел с этим мириться, пишет КП.

Сбежавший из России певец записал обращение к руководству эмиратов. Он попросил власти ОАЭ сжалиться над ним и разрешить вернуться назад.

Музыкант при этом признался, что искренне недоумевает, за что получил «бан». Он назвал это «непонятной странной ситуацией» и поклялся, что никаких правил не нарушал, к соблюдению законодательства «всегда относился с большим уважением и трепетом» и саму страну считает «вторым домом».

Он также напомнил, что открыл в государстве несколько видов бизнеса, платит налоги и собирается «строить свою жизнь» в ОАЭ.

Виноватыми в изгнании музыкант считает Ксению Собчак, которой он в интервью на камеру рассказал, как легко можно обойти запреты в ОАЭ, а также неких активистов, которые якобы пишут на него заявления.