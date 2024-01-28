Дачный эксперт предложил эффективные способы устранения паутинного клеща

Эффективные народные средства борьбы с паутинным клещом от опытного дачника.
Раствор мыла:
Разбавляем обычное жидкое мыло с водой, после чего брызгаем раствором на растения, это помогает уничтожать клещей.
Перекись водорода:
Размешиваем перекись с водой, соотношение берем 1 к 10. Полученной смесью обрызгиваем пораженные огородные культуры. Раствор не только убирает красных клещей, но и препятствует повторному заражению.
Раствор чеснока:
Измельчаем чесночные зубчики, заливаем их водой, оставляем на ночь. Пропорции берем произвольные. Утром можно брать готовый раствор и обрабатывать им растения, предварительно процедив.
Жидкий азот:
Если есть возможность достать жидкий азот, можно смело опрыскивать им растения, клещ тут же погибнет.
Табачный экстракт:
Табак надо настоять на воде. Берем соотношение 1:10. Настой готовим несколько дней. Фильтруем его и обрызгиваем садово-огородные культуры.
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