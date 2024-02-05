Спресованные в кубик останки автомобиля Indy продали с аукциона за 7750 долларов

12:37 2024-02-05
Спресованные в кубик останки автомобиля Indy продали с аукциона за 7750 долларов

Этой гоночной машиной в семидесятые годы управлял знаменитый британский гонщик Майк Мосли.

Кубические останки автомобиля Indy 1971-го года выпуска, которым когда-то управлял Майк Мосли, были проданы на аукционе за 7 750 долларов. Машина выбыла из гонки на 159-м круге после столкновения с Бобби Ансером, а позже была раздавлена на площади, уточняет Уahoo.com.

Согласно описанию, автомобиль разбился в четвертом повороте. Мосли ударился о внешнюю стену, а затем врезался в уже вышедший из эксплуатации автомобиль Марка Донохью, припаркованный у внутренней стены.

Машина Мосли перевернулась и загорелась. Гонщик Гэри Беттенхаузен остановился, чтобы вытащить коллегу из-под обломков. Мосли получил перелом ноги и локтя, а также серьезные ожоги. А автомобиль был полностью уничтожен.

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Несмотря на аварию, Мозли официально финишировал на 13-м месте из 33 участников. Младший брат Бобби Ансера, Эл Ансер, в том же году выиграл Indy 500. Это была его вторая из четырех побед на Brickyard.

Когда автопроизводитель Эй Джей Уотсон увидел разбитую машину Мосли, он решил, что та больше никогда не будет участвовать в гонках. Он разобрал ее на кубики, спрессовал и отдал их Мосли.

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