Спресованные в кубик останки автомобиля Indy продали с аукциона за 7750 долларов

Кубические останки автомобиля Indy 1971-го года выпуска, которым когда-то управлял Майк Мосли, были проданы на аукционе за 7 750 долларов. Машина выбыла из гонки на 159-м круге после столкновения с Бобби Ансером, а позже была раздавлена на площади, уточняет Уahoo.com.

Согласно описанию, автомобиль разбился в четвертом повороте. Мосли ударился о внешнюю стену, а затем врезался в уже вышедший из эксплуатации автомобиль Марка Донохью, припаркованный у внутренней стены.

Машина Мосли перевернулась и загорелась. Гонщик Гэри Беттенхаузен остановился, чтобы вытащить коллегу из-под обломков. Мосли получил перелом ноги и локтя, а также серьезные ожоги. А автомобиль был полностью уничтожен.