В конструкции Tesla Cybertruck нашли ошибку, из-за которой повреждаются шины

Опасная неисправность конструкции Tesla Cybertruck заключается в том, что на колёсных дисках электромобиля установлены колпаки, находящиеся всего в нескольких миллиметрах от боковой части шины.

Во время езды шины Tesla Cybertruck деформируются, из-за чего их боковая часть соприкасается с колпаками, что приводит к появлению царапин на шинах.

Такие царапины особенно хорошо заметны на Tesla Cybertruck, пробег которых превышает 3000 километров. В перспективе такая оплошность инженеров Tesla может спровоцировать далеко не одно ДТП.