Что изобрели известные иностранные политики

Первый закон о патентах в США был принят в 1790 году.

Согласно документу, патент могла выдать комиссия, состоящая из госсекретаря, военного министра и генерального прокурора. Заявку должны были одобрить минимум два члена комиссии.

Томас Джефферсон, будущий третий президент США, занимал пост госсекретаря с 1790-го по 1793 год, следовательно, рассматривал и выдавал первый патент в истории США.

До конца 1790 года было выдано всего несколько патентов, но количество заявок стремительно увеличивалось и в 1802 году начало свою работу патентное ведомство США (USPTO).

Томас Джефферсон был не только одним из тех, кто рассматривал заявки на патенты, он сам был изобретателем.

Он придумал то, что сегодня называется офисным креслом — вращающееся вокруг своей оси сиденье стула.

Отец-основатель США также создал своеобразный лифт для доставки вина из погреба прямиком в столовую и копировальный аппарат для писем (полиграф Джефферсона).

Еще одно его изобретение — цилиндр Джефферсона — дисковый шифр, первое криптографическое устройство Нового времени.