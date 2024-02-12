Что изобрели известные иностранные политики

15:30 2024-02-12
Что изобрели известные иностранные политики

Бенджамин Франклин придумал бифокальные линзы, 94-й японский премьер собирался продать свое изобретение Nintendo, а Томас Джефферсон создал полиграф.

Первый закон о патентах в США был принят в 1790 году.

Согласно документу, патент могла выдать комиссия, состоящая из госсекретаря, военного министра и генерального прокурора. Заявку должны были одобрить минимум два члена комиссии.

Томас Джефферсон, будущий третий президент США, занимал пост госсекретаря с 1790-го по 1793 год, следовательно, рассматривал и выдавал первый патент в истории США.

До конца 1790 года было выдано всего несколько патентов, но количество заявок стремительно увеличивалось и в 1802 году начало свою работу патентное ведомство США (USPTO).

Томас Джефферсон был не только одним из тех, кто рассматривал заявки на патенты, он сам был изобретателем.

Он придумал то, что сегодня называется офисным креслом — вращающееся вокруг своей оси сиденье стула.

Отец-основатель США также создал своеобразный лифт для доставки вина из погреба прямиком в столовую и копировальный аппарат для писем (полиграф Джефферсона).

Еще одно его изобретение — цилиндр Джефферсона — дисковый шифр, первое криптографическое устройство Нового времени.

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Соевые сосиски из Германии

Первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр в Первую мировую войну придумал, чем заменить мясо в рационе голодавших жителей Кельна. Он предложил использовать вместо мяса сою.

Получившийся продукт стали называть «кельнской сосиской» или «сосиской мира». Аденауэр хотел запатентовать этот способ, но ему отказали: продукт, в составе которого нет мяса, не мог называться «сосиской» в Германии.

В 1918 году Аденауэру все же удалось запатентовать свой рецепт в Великобритании, а во Франции политик получил патент на способ хранения и приготовления сосисок и других мясных продуктов при помощи сои.

Аденауэр придумывал не только новые рецепты: он также изобрел лампу для тостера, грабли со встроенным молотком, душевую лейку, которую можно легко чистить и многое другое, однако эти разработки так и не были запатентованы.

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Устройство для подсчета очков в игре маджонг из Японии

Бывший японский министр финансов, вице-премьер, впоследствии 94-й  премьер-министр Японии Наото Кан до того, как стать политиком, владел патентным агентством.

Кан также был изобретателем: в 1973 году он подал заявку на патент на устройство для подсчета очков в игре маджонг.

Кан однажды сказал, что это изобретение могло бы сделать его богатым, но компания Nintendo и другие производители электроники не заинтересовались устройством, поэтому ему пришлось уйти в политику.

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