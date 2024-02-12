Газманов рассказал об отмене его концертов в Подмосковье

Концерты народного артиста РФ Олега Газманова отменили в Зеленограде и Красногорске, сообщает News.ru.

По словам певца, выступления не состоятся из-за отсутствия необходимого договора.

«В связи с отсутствием заключенного договора со мной о проведении концертов в городах Зеленоград и Красногорск, вынужден, к огромному сожалению, сообщить о невозможности моего участия. Уверен, что позже мы проведем эти концерты», — заверил Газманов.

Ранее в компании «Артисты звезды» сообщили, что приостановлена продажа билетов на концерт в Перми российской певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться 19 марта.