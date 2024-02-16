50 cent разбил голову поклоннице микрофоном на своем концерте в Лос-Анджелесе

23:24 2024-02-16
50 cent разбил голову поклоннице микрофоном на своем концерте в Лос-Анджелесе

Известный на весь мир рэп-исполнитель 50 cent сильно отличился, выступая на сцене Лос-Анджелеса, разбив одной из почитательниц его таланта голову микрофоном.

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Портал TMZ сообщил шокирующую новость о том, что знаменитый рэпер 50 Cent разбил голову фанатке, выступая на сцене Лос-Анджелесе.

Неприятное событие произошло 30 августа текущего года, когда артист выступал в рамках своего гастрольного тура The final lap 2023.

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Помощник селебрити имел неосторожность дать ему сразу несколько неработающих микрофонов.

В гневе звезда швырнул один из них "со всей дури" в толпу собственных поклонников.

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Несдержанность рэпера стала причиной того, что микрофон угодил в голову его фанатке.

Пострадавшей оказалась ведущая одной из радиостанций Лос-Анджелеса Power 106 Брианы Монгейн.

Женщину госпитализировали с серьезным рассечением.

По сведениям TMZ, потерпевшая обратилась к стражам порядка.

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Несмотря на взрывной характер, 50 Cent является одним из самых известных рэп-исполнителей в мире.

Популярность музыканту подарили альбомы "Get Rich or Die Tryin'" и "The Massacre".

Певец продал более 40 000 000 копий вышеназванных альбомов по всему миру.

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