50 cent разбил голову поклоннице микрофоном на своем концерте в Лос-Анджелесе

Портал TMZ сообщил шокирующую новость о том, что знаменитый рэпер 50 Cent разбил голову фанатке, выступая на сцене Лос-Анджелесе.
Неприятное событие произошло 30 августа текущего года, когда артист выступал в рамках своего гастрольного тура The final lap 2023.
Помощник селебрити имел неосторожность дать ему сразу несколько неработающих микрофонов.
В гневе звезда швырнул один из них "со всей дури" в толпу собственных поклонников.
Несдержанность рэпера стала причиной того, что микрофон угодил в голову его фанатке.
Пострадавшей оказалась ведущая одной из радиостанций Лос-Анджелеса Power 106 Брианы Монгейн.
Женщину госпитализировали с серьезным рассечением.
По сведениям TMZ, потерпевшая обратилась к стражам порядка.
Несмотря на взрывной характер, 50 Cent является одним из самых известных рэп-исполнителей в мире.
Популярность музыканту подарили альбомы "Get Rich or Die Tryin'" и "The Massacre".
Певец продал более 40 000 000 копий вышеназванных альбомов по всему миру.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__