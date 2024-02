50 cent разбил голову поклоннице микрофоном на своем концерте в Лос-Анджелесе

Несмотря на взрывной характер, 50 Cent является одним из самых известных рэп-исполнителей в мире.

Популярность музыканту подарили альбомы "Get Rich or Die Tryin'" и "The Massacre".

Певец продал более 40 000 000 копий вышеназванных альбомов по всему миру.