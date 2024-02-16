50 cent разбил голову поклоннице микрофоном на своем концерте в Лос-Анджелесе

Огурцы нужно садить после определенных растений

Такие овощи, как огурцы ни в коем случае нельзя садить после растений из семейства тыквенных, к которому относятся и сами огоурцы. Подходящим же вариантом посадки будут грядки после чеснока, баклажанов, капусты или бобовых.