Почему у людей развивается повышенная сонливость зимой

10:12 2024-02-22
Почему у людей развивается повышенная сонливость зимой

Не имеет значения, совы мы или жаворонки, наши биологические часы всегда настроены по солнцу.

Изменение долготы дня и освещенности отражается на продолжительности и качестве нашего сна.

Сомнологи представили любопытное исследование, показывающее, что люди дольше спят зимой, чем летом.

Для научного эксперимента 188 пациентов с разными нарушениями сна в течение года проходили полисомнографию — люди находились в специальной лаборатории, где пациентов просят спать естественным образом, без будильника.

Ученые изучали качество и тип их сна, а также продолжительность. Большинство нарушений сна не имели сезонного характера, но бессонница чаще всего отмечалась ближе к концу года.

Сомнологи обнаружили поразительные изменения сна людей в зависимости от времени года. Общее время сна оказалось примерно на час больше зимой, чем летом, но этот результат не признан статистически значимым.

Гораздо важнее другой показатель — быстрый сон зимой был на 30 минут длиннее, чем летом.

Быстрый сон напрямую связан с циркадными циклами, на которые влияет изменение освещения. Исследователи признают, что эти результаты необходимо подтвердить с помощью большей выборки людей.

Однако уже понятно, что сезонные изменения бывают и у человека со здоровым сном.

«Возможно, одно из самых ценных достижений в эволюции человека — почти невидимая "сезонность". Архитектура человеческого сна существенно меняется в зависимости от времени года у взрослого населения, живущего в городской среде. Сезонность характерна для любого живого существа на этой планете. Зимой человеческая физиология подавляется — всем знакомо ощущение упадка сил в феврале или марте», — цитирует Medical Xpress автора научной статьи Дитера Кунца.

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