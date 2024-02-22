Откуда берутся причудливые узоры в соляных пустынях

10:30 2024-02-22
Откуда берутся причудливые узоры в соляных пустынях

Поразительная особенность соляных пустынь: их поверхность словно специально выложена шестиугольниками и другими многоугольными фигурами.

Раньше существовало два возможных объяснения появления «сотового» рисунка. Первое из них: узор возникает из трещин. В подсыхающей соленой корочке появляется трещина, которая потом распространяется, ветвится и формирует узор.

Вторая версия: кора постоянно растет и из-за нехватки места изгибается, образуя узор. Обеим гипотезам не хватало доказательств.

Новая идея ученых из Ноттингемского университета Трент (Великобритания) связана с конвекцией соленой воды.

Они хотели разобраться, как в почве перемещается соленая вода. Подход сочетал в себе лабораторные эксперименты, воссоздающие похожие условия, экспедиции в Долину Смерти в Калифорнии и компьютерное моделирование.

Научная статья напечатана в журнале Physical Review X.

В подобных пустынях соленая вода может быть всего в десятке сантиметров от поверхности. Она сильно нагревается, и вода испаряется, становясь еще более соленой у поверхности.

Соленая вода тяжелее — она опускается к менее соленым грунтовым водам. Такие конвекционные участки возникают рядом и, когда они сжимают и толкают друг друга, в конечном итоге появляется красивый сотовый узор.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
12:09

Марина Смирнова

Ферма XXI века: как производят белок из насекомых

Ферма XXI века: как производят белок из насекомых

Не только человеку нужен животный белок, в большом объеме он необходим и для домашних питомцев, добыть белок можно из насекомых.
Марина Смирнова
11:57

Марина Смирнова

В чем опасность постоянного ночного сна на боку

В чем опасность постоянного ночного сна на боку

Специалисты уверены: во время такого сна челюсть сдвигается в сторону, стачиваются зубы и перенапрягаются жевательные мышцы.
Марина Смирнова
11:49

Марина Смирнова

Опытный садовод рассказал, от каких болезней погибают деревья в саду

Опытный садовод рассказал, от каких болезней погибают деревья в саду

Среди заболеваний, поражающих садовые культуры, немало таких, которые невозможно вылечить.
Марина Смирнова
11:32

Марина Смирнова

Бесплатный труд детей в СССР: трудовые уроки школьников 1970-80х

Бесплатный труд детей в СССР: трудовые уроки школьников 1970-80х

В СССР партийные функционеры под благовидными предлогами широко эксплуатировали детский труд.
Марина Смирнова
11:20

Марина Смирнова

С каждым ударом сердца человек иначе воспринимает время

С каждым ударом сердца человек иначе воспринимает время

В Корнельском университете США провели исследование и узнали: сердце - важнейший хронометр для мозга и играет огромную роль в нашем ощущении течения времени.
Марина Смирнова
11:12

Марина Смирнова

Какая будет польза от подкормки кабачков железом

Какая будет польза от подкормки кабачков железом

Подкармливать кабачки в открытом грунте обязательно, делать это надо в течение всего сезона.
Марина Смирнова
10:38

Марина Смирнова

Тотальный дефицит конфет и шоколада в СССР: в чем была причина

Тотальный дефицит конфет и шоколада в СССР: в чем была причина

В годы дефицита людям приходилось всячески исхитряться, чтобы достать заветные колбасу, шоколад и фрукты.
article_image 12:28

Алферова рассказала о любви Абдулова к алкоголю

Слухи о злоупотреблении спиртным ныне покойным актером Александром Абдуловым ходили не раз. Его экс-супруга Ирина Алферова решила прояснить ситуацию.

article_image 12:28

Вуди Аллен спас своего друга, который чуть не умер за обедом в ресторане, подавившись куском свинины

Именитый режиссер и актер Вуди Аллен спас своего друга и коллегу Эндрю Штейна, который чуть не умер за обедом в ресторане, подавившись куском свинины.

article_image 12:27

Семенович сообщила о своих предпочтениях в сексе

Исполнительница Анна Семенович рассказала о том, какие моменты приветствует в сексе.