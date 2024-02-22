Откуда берутся причудливые узоры в соляных пустынях

Раньше существовало два возможных объяснения появления «сотового» рисунка. Первое из них: узор возникает из трещин. В подсыхающей соленой корочке появляется трещина, которая потом распространяется, ветвится и формирует узор.

Вторая версия: кора постоянно растет и из-за нехватки места изгибается, образуя узор. Обеим гипотезам не хватало доказательств.

Новая идея ученых из Ноттингемского университета Трент (Великобритания) связана с конвекцией соленой воды.

Они хотели разобраться, как в почве перемещается соленая вода. Подход сочетал в себе лабораторные эксперименты, воссоздающие похожие условия, экспедиции в Долину Смерти в Калифорнии и компьютерное моделирование.

Научная статья напечатана в журнале Physical Review X.

В подобных пустынях соленая вода может быть всего в десятке сантиметров от поверхности. Она сильно нагревается, и вода испаряется, становясь еще более соленой у поверхности.

Соленая вода тяжелее — она опускается к менее соленым грунтовым водам. Такие конвекционные участки возникают рядом и, когда они сжимают и толкают друг друга, в конечном итоге появляется красивый сотовый узор.