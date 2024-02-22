Тотальный дефицит конфет и шоколада в СССР: в чем была причина

10:38 2024-02-22
Тотальный дефицит конфет и шоколада в СССР: в чем была причина

В годы дефицита людям приходилось всячески исхитряться, чтобы достать заветные колбасу, шоколад и фрукты.

Производство сладостей было очень шумным. Поэтому директор Фабрики имени Крупской Юрий Почтарь придумал революционное нововведение. Он обеспечил всех сотрудников наушниками, которые подсоединялись проводами к сети. 

Ассортимент выпускаемых конфет был широкий, но в магазинах они редко встречались. Не хватало упаковки, даже с фантиками порой была проблема. В большом дефиците были именно конфеты в коробках.

Во-первых, в коробках ощущалась острая нехватка. Во-вторых, простую конфету в коробку не положишь.

Она должна быть фигурной, а значит, ее еще надо определенным образом отлить. Это уже дополнительные затраты и сложности. 

Для очень любимых и важных женщин коробка «Жар-птицы» или «Ассорти» была лучшим подарком, но найти их в продаже надо было постараться.

На Западе же, напротив, наблюдался излишек кондитерских изделий — настолько механизированное и укоренным было там производство.

В 1990-е годы открылись границы, и отечественная кондитерская промышленность одной из первых попала под удар импорта. Россию заполонили «Марсы» и «Сникерсы». 

Конфеты в коробках из-за границы нам почти не поставлялись. Их изготовление требует сложной механизации и много ручного труда, а это даже для Запада очень дорого.

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