Бесплатный труд детей в СССР: трудовые уроки школьников 1970-80х

Подросткам легко внушить идеи пропаганды и агитации, что все делается во благо Родины и заветов дедушки Ленина, и вынудить работать "за идею".
По советскому КЗоТу детский труд был запрещен, но ничто не мешало добровольно-принудительно выводить детей "на практику" или "оказание посильной помощи" в совхозы, на фабрики или на уборку школы вместо уборщиц после уроков.
Вспоминаем 4 трудовых повинности, с которыми приходилось иметь дело каждому советскому школьнику.
Макулатруа и металлолом:
Под девизом "все ненужное на слом - соберем металлолом" каждую учебную четверть между классами школы устраивали соревнование по сбору вторсырья.
Существовал план по сбору, при невыполнении которого класс подвергался выговору и позору на всю школу. Лучший класс награждали какой-нибудь недорогой экскурсионной поездкой по району или области.
Для выполнения плана нужно было ходить по квартирам и выпрашивать старые газеты, а отдавали их не всегда охотно, ведь за сдачу макулатуры давали талоны на покупку редких книг.
Иногда в каком-нибудь старом сарае удавалось отыскать целый клад из подшивки газет, что было большой удачей.
Обязательное дежурство по классу и школе:
Кто сегодня дежурный? - Этот вопрос вспоминают с содроганием все советские школьники.
Каждый день назначали пару дежурных по классу, которые должны были после уроков мыть доску и пол в классе закисшей тряпкой.
Иногда уборка шла и по всей школе (что-то типа ПХД в армии) - ученики драили шваброй и натирали мастикой паркет - все это без перчаток и стоя на четвереньках.
От такой практики экономии на уборщицах дети чаще болели инфекционными заболеваниями типа дизентерии и гепатита.
На подмогу совхозам:
Детей привлекали к прополке, уборке и сортировке овощей - в зависимости от местности это могли быть картошка, помидоры, морковь или свекла.
Дети проводили в полях, которые кстати периодически опрыскивали химикатами, по 2-3 недели. Иногда с ночевкой на месте, иногда после уроков школьников отвозил автобус отрабатывать трудовую повинность.
Что такое лагеря труда и отдыха (ЛТО):
Так называлось добровольно-принудительное мероприятие, оно было похоже на поездку от школы в совхоз, однако имело уже более официальный характер.
Сюда во время летних каникул ехали юноши и девушки от 12 лет, которым разрешалось официально работать на бескрайних грядках по 4 часа в день (но работы могли вестись и по 6-7 часов).
Подросткам даже выдавали официальную зарплату, которая не шла ни на какие "нужды школы", но совсем небольшую (15-20 советских рублей). Кто не ехал в ЛТО, отрабатывали покраской или отмывкой родной школы.
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