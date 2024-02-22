Бесплатный труд детей в СССР: трудовые уроки школьников 1970-80х

Подросткам легко внушить идеи пропаганды и агитации, что все делается во благо Родины и заветов дедушки Ленина, и вынудить работать "за идею".

По советскому КЗоТу детский труд был запрещен, но ничто не мешало добровольно-принудительно выводить детей "на практику" или "оказание посильной помощи" в совхозы, на фабрики или на уборку школы вместо уборщиц после уроков.

Вспоминаем 4 трудовых повинности, с которыми приходилось иметь дело каждому советскому школьнику.

Макулатруа и металлолом:

Под девизом "все ненужное на слом - соберем металлолом" каждую учебную четверть между классами школы устраивали соревнование по сбору вторсырья.

Существовал план по сбору, при невыполнении которого класс подвергался выговору и позору на всю школу. Лучший класс награждали какой-нибудь недорогой экскурсионной поездкой по району или области.

Для выполнения плана нужно было ходить по квартирам и выпрашивать старые газеты, а отдавали их не всегда охотно, ведь за сдачу макулатуры давали талоны на покупку редких книг.

Иногда в каком-нибудь старом сарае удавалось отыскать целый клад из подшивки газет, что было большой удачей.

Обязательное дежурство по классу и школе:

Кто сегодня дежурный? - Этот вопрос вспоминают с содроганием все советские школьники.

Каждый день назначали пару дежурных по классу, которые должны были после уроков мыть доску и пол в классе закисшей тряпкой.

Иногда уборка шла и по всей школе (что-то типа ПХД в армии) - ученики драили шваброй и натирали мастикой паркет - все это без перчаток и стоя на четвереньках.

От такой практики экономии на уборщицах дети чаще болели инфекционными заболеваниями типа дизентерии и гепатита.