Опытный садовод рассказал, от каких болезней погибают деревья в саду

Европейский рак:

Повреждает яблони, реже груши, черешню, вишни. Паразит пробирается в раны, трещины, листовые почечные следы. На побегах возникают тёмные вдавленные пятна, которые растрескиваются и формируют наплывы.

Чёрный рак:

Кора деревьев чернеет, отслаивается и свисает длинными лентами. На ослабленных и побитых морозом яблонях чёрный рак развивается очень быстро и убивает их за 1-2 сезона.

Парша:

Главным образом этой болезни подвержены яблони. Проявляется она в потемнении и опадении листвы. На побегах и плодах заметен характерный налет.

Монилиоз (Плодовая гниль):

Страшное заболевание, атакующее косточковые культуры (вишню, сливу, абрикос). Листья сохнут, будто горят. Плоды гниют прямо на ветках. Благополучно развивается в холодную сырую погоду.

Профилактика:

Тщательно осматриваем весной садовые деревья, удаляем больные фрагменты, обрабатываем срезы.

После этого орошаем фунгицидами, пестицидами, в зависимости от природы развития болезней.

Средство от болезней плодовых деревьев и кустарников берется, исходя из степени поражения, вида культуры и возбудителя инфекции.