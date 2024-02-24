Дачный эксперт рассказал, как легко вырастить цветную капусту

Готовим почву и сеем семена на рассаду:

Предварительно создаем питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант бактерии-помощники. Суперулучшитель почвы». Он оздоровляет почву, искореняет и подавляет патогены. Расход препарата — 1,5 г на 10 л грунта.



Посев на рассаду осуществляем в середине марта на глубину 1 см. Через 7-10 дней после появления всходов сеянцы пикируем в отдельные емкости.

В фазе 2 настоящих листьев начинаем удобрять рассаду препаратом «Здравень аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур», растворив 25 мл в 5 л воды.

Корневые подкормки делаем с интервалом в 14 дней. Поливаем рассаду через равные промежутки времени теплой водой.

Перенос в открытый грунт:

Перед копкой нужно внести удобрения и препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, профилактику бактериальных и грибных заболеваний.

Также это средство предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору.



Препаратом «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы» следует густо опудрить землю и тщательно перемешать ее верхний слой на глубину 10-15 см за 1-2 приема (расход препарата — 15 г на 1 м²).

За 2 недели до высадки рассаду необходимо закалить при температуре +5...+10°С. За неделю до переноса в грунт полив прекращаем, но обильно поливаем непосредственно перед высаживанием на постоянное место.



В открытый грунт высаживаем рассаду в начале мая по схеме 35×50 см. Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «КорнеСтим».

Рабочий раствор делается из расчета 1 г на 1 л воды, расход раствора — 1 л на 10 растений. Поливаем под корень сразу после высадки рассады.

Уход за капустой:

В течение лета 4-5 раз рыхлим, 2-3 пропалываем, делаем это после полива. Для подкормок отлично подходит минеральное удобрение «Здравень турбо для капусты и зеленных культур».

Рабочий раствор готовится из расчета 15 г на 10 л воды. За весь сезон цветную капусту подкармливаем 3 раза.