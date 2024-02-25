Как организм подает сигналы о нехватке воды

Частые мигрени:

Вода нужна для полноценного кровоснабжения органов и частей тела. Она обеспечивает правильную реакцию организма на воспаление.

Головная боль, вызванная дегидратацией, обычно становится сильнее во время движения. Такая боль часто ощущается при быстрых резких действиях или во время подъема и спуска с лестницы.

Судорожный синдром:

При дегидратации падает уровень электролитов в организме.

Уменьшается количество калия, кальция и магния. По этой причине в мышцах возникают судороги и боли.

Сухость кожного покрова:

Важно выпивать достаточное количество воды в сутки. Это стимулирует выработку кожного жира, предотвращает пересыхание кожи и помогает выводить токсины, ведущие к старению кожных тканей.

Слишком сухая кожа - серьезный симптом дегидратации организма.