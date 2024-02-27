Самый лучший стимулятор корнеобразования, по мнению опытных садоводов

11:20 2024-02-27
Самый лучший стимулятор корнеобразования, по мнению опытных садоводов

К стимуляторам корнеобразования относят биологически активные вещества, приводящие к образованию и росту корней у растений и улучшающие приживаемость саженцев и прививок.

Есть 4 группы растительных фитогормонов:

ауксины отвечают за развитие корневой системы, рост клеток камбия и распределение полезных веществ по всему растению;

гиббереллины стимулируют прорастание семян, цветение и формирование плодов, повышают урожайность, выводят из состояния покоя клубни и луковицы и, в отличие от ауксинов, не перераспределяют полезные вещества, а только накапливают;

цитокинины способствуют делению клеток, пробуждению и росту почек, а еще регулируют процесс старения листьев;

брассины (брассиностероиды) поддерживают нормальное функционирование иммунной системы растений, повышают устойчивость к неблагоприятным факторам среды и болезням, а также регулируют процессы созревания плодов и семян.

Укоренение народными средствами:

Нам понадобится алоэ. Для стимуляции роста корней необходимо взять нижние листья, именно в них скапливаются наиболее ценные вещества.

Надо срезать аккуратно лист, убрать в мешок и в холодильник на сутки. В это время запустятся процессы образования биологически активных веществ.

После чего достать лист из холодильника, выжать 10-12 капель на литр воды и поставить в готовый раствор черенки или растения для размножения.

После этого их можно сажать в грунт, водой алоэ поливаем эти же растения при посадке.

Показать следующие комментарии
Фото
Алексей Гладкий
12:24

Алексей Гладкий

Россия планирует на полгода запретить экспорт бензина, но Беларуси это не коснется

Россия планирует на полгода запретить экспорт бензина, но Беларуси это не коснется

Как заявил официальный представитель вице-премьера России Александра Новака, власти страны намерены с 1 марта 2024 года ввести временный запрет на экспорт бензина сроком на 6 месяцев.
Марина Смирнова
12:14

Марина Смирнова

Продукты, которые задерживают процесс старения

Продукты, которые задерживают процесс старения

Правильный образ жизни, физическая активность, качество отдыха – это то, что влияет на состояние нашего организма, питание тоже играет огромную роль.
Марина Смирнова
12:06

Марина Смирнова

Лучшая подкормка для перцев в конце лета

Лучшая подкормка для перцев в конце лета

Чтобы всегда собирать в огороде хороший урожай, необходимо следить за дополнительным питанием растений.
Марина Смирнова
11:49

Марина Смирнова

Какими будут последствия при ежедневном употреблении кефира

Какими будут последствия при ежедневном употреблении кефира

Кефир содержит очень много полезных веществ: это и витамины группы А, В, C, D, PP, и калий, кальций, медь.
Марина Смирнова
10:50

Марина Смирнова

Быстрый и эффективный способ убрать муравьев с участка

Быстрый и эффективный способ убрать муравьев с участка

Многие опытные садоводы предпочитают более экологичные методы борьбы с садовыми муравьями, игнорируя химию.
Марина Смирнова
10:45

Марина Смирнова

Что будет, если вы начнете есть всего один банан в день

Что будет, если вы начнете есть всего один банан в день

Этот фрукт - самый лучший источник калия и содержит много питательных веществ, он на самом деле один из самых здоровых продуктов в рационе.
article_image 12:16

Создания первых шин:делимся историей изобретения, которое крайне сильно поменяло жизнь человека

Всю историю нашего мира, люди постоянно возят грузы, других людей по земле, используют колесо в пароходах и мельницах, но изобретение из 19 века повернуло историю прогресса и сделало большой подарок развитию автопрома.

article_image 12:14

Рыбаки думали, что это бревно, а оказалась редкая рыба

Подводный мир скрывает множество тайн и загадок, иногда воды мирового океана раскрывает их нам. Одну удивительную находку совершили австралийские рыбаки, которые очередной раз пытались выбрать себе место для рыбалки.