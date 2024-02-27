Самый лучший стимулятор корнеобразования, по мнению опытных садоводов

Есть 4 группы растительных фитогормонов:

ауксины отвечают за развитие корневой системы, рост клеток камбия и распределение полезных веществ по всему растению;

гиббереллины стимулируют прорастание семян, цветение и формирование плодов, повышают урожайность, выводят из состояния покоя клубни и луковицы и, в отличие от ауксинов, не перераспределяют полезные вещества, а только накапливают;

цитокинины способствуют делению клеток, пробуждению и росту почек, а еще регулируют процесс старения листьев;

брассины (брассиностероиды) поддерживают нормальное функционирование иммунной системы растений, повышают устойчивость к неблагоприятным факторам среды и болезням, а также регулируют процессы созревания плодов и семян.

Укоренение народными средствами:

Нам понадобится алоэ. Для стимуляции роста корней необходимо взять нижние листья, именно в них скапливаются наиболее ценные вещества.

Надо срезать аккуратно лист, убрать в мешок и в холодильник на сутки. В это время запустятся процессы образования биологически активных веществ.

После чего достать лист из холодильника, выжать 10-12 капель на литр воды и поставить в готовый раствор черенки или растения для размножения.

После этого их можно сажать в грунт, водой алоэ поливаем эти же растения при посадке.