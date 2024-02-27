Способно ли изменение климата привести людской род к вымиранию

14:14 2024-02-27
Способно ли изменение климата привести людской род к вымиранию

Ученые прогнозируют несколько разрушительных сценариев, которые могут привести человечество к «невыносимым страданиям».

Доля парниковых газов в атмосфере растет из-за сжигания ископаемого топлива и других видов деятельности человека. Парниковые газы, в том числе углекислый газ и метан, мешают.

По словам Люка Кемпа, научного сотрудника Центра изучения рисков при Кембриджском университете, парниковый эффект - единственный способ, которым изменение климата может напрямую угрожать человечеству. Если планета будет поглощать больше тепла, чем выделять, начнут испаряться океаны.

Но такой сценарий маловероятен, для такого усиления парникового эффекта необходим крупный выброс метана или уровень двуокиси углерода в атмосфере в несколько тысяч молекул на миллион, сейчас их примерно 400 на миллион.

Климатические изменения угрожают спокойной жизни сотен миллионов людей. Если с плохой погодой первое время можно свыкнуться, глобальное потепление приведет к нехватке продуктов питания и пресной воды, что может спровоцировать социальный кризис и создать почву для глобального конфликта.

Нет никаких сценариев изменения климата, которые привели бы к вымиранию людей, — сказал Майкл Манн, профессор Пенсильванского университета и автор книги Новая климатическая война: борьба за возвращение нашей планеты.

Манн уверен, что катастрофических сценариев все равно удастся избежать, даже если не получится сократить выбросы углекислого газа в предстоящее десятилетие.

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