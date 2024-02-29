Помогаем рассаде быстрее прижиться: что для этого нужно

14:40 2024-02-29
Помогаем рассаде быстрее прижиться: что для этого нужно

Многие дачники уже пользовались препаратом "Циркон", а если опыта не было, то название это они точно слышали.

Что такое "Циркон":

"Циркон" можно отнести к БАДам или витаминкам, только для растений. Он помогает рассаде лучше развиваться и препятствует плохому воздействию окружающей среды.

Продаётся средство в ампулах разного объёма, пахнет спиртом и имеет желтоватый цвет.

Как применять для рассады:

Лучше всего в первый применить "Циркон" во время пикировки, а точнее после неё. Надо сразу опрыскать и полить им растения. Тогда время приживания на новом месте сократится в разы. Корешки сразу начнут разрастаться.

Раствор надо готовить надо сразу перед использованием. Для рассады требуется маленькая концентрация. На 2 л воды достаточно всего 3-х капель.

Раствором сразу после пикировки вместо обычной воды нужно полить и опрыскать всю рассаду. И в дальнейшем каждые 10 дней точно таким же раствором надо будет опрыскивать растения.

Если пересадку вы не делаете, то всё равно используйте данный препарат, это будет полезно для растений.

После высадки на даче можно полить растения "Цирконом". Особенно, если на улице резко меняется погода. 

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