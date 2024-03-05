Объемы продаж новых легковых авто в России выросли на 73%, в Беларуси рынок тоже оживает

11:46 2024-03-05
Объемы продаж новых легковых авто в России выросли на 73%, в Беларуси рынок тоже оживает

Согласно данным российского Минпромторга, за первые два месяца текущего года общий объем продаж автомобилей во всех учитываемых категориях составил более 220 тысяч экземпляров.

На долю новых легковых автомобилей приходится 183 322 машин. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продаж увеличился на 73%, при этом количество проданных электрокаров возросло более чем в два раза. В данную статистику от Минпромторга России попали все новые легковые автомобили в возрасте до трех лет.

Согласно подсчетам ведомства, с начала 2024 года объем рынка в целом (без выделения какого-либо сегмента) оказался больше показателей первых двух месяцев прошлого года на 64%. При этом рост объемов продаж зафиксирован во всех категориях, которые учитываются статистикой Минпромторга. Так, по малотоннажным коммерческим автомобилям (легкие грузовики, микроавтобусы и т. п.) объемы реализации увеличились на 63% (17 307 шт.), полноразмерным грузовикам — на 16% (17 450 шт.), автобусам — на 5% (3 182 шт.). При этом из всего проданного объема 95 375 машин было произведено в России — это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается электрокаров, то в данном сегменте рынка также отмечается рост объемов продаж. За первые два месяца текущего года было продано 3 699 машин с электродвигателем, что на 269% больше по сравнению с январем-февралем 2023 года. При этом 22% от общего объема проданных электрокаров было изготовлено в России.

В Беларуси также отмечается рост объемов продаж как новых, так и подержанных автомобилей. После стагнации, обусловленной вначале коронавирусом, а затем — уходом из страны многих автомобильных брендов из-за введения западных санкций, авторынок Беларуси постепенно оживает, в немалой степени за счет наполнения автомобилями Geely, сборка которых налажена в Беларуси, и расширения присутствия китайских брендов. Определенный дефицит наблюдается лишь в сфере бюджетных легковых автомобилей, но ожидается, что эту нишу заполнят российские модели Lada Granta и Lada Iskra.

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