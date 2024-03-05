Объемы продаж новых легковых авто в России выросли на 73%, в Беларуси рынок тоже оживает

На долю новых легковых автомобилей приходится 183 322 машин. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продаж увеличился на 73%, при этом количество проданных электрокаров возросло более чем в два раза. В данную статистику от Минпромторга России попали все новые легковые автомобили в возрасте до трех лет.

Согласно подсчетам ведомства, с начала 2024 года объем рынка в целом (без выделения какого-либо сегмента) оказался больше показателей первых двух месяцев прошлого года на 64%. При этом рост объемов продаж зафиксирован во всех категориях, которые учитываются статистикой Минпромторга. Так, по малотоннажным коммерческим автомобилям (легкие грузовики, микроавтобусы и т. п.) объемы реализации увеличились на 63% (17 307 шт.), полноразмерным грузовикам — на 16% (17 450 шт.), автобусам — на 5% (3 182 шт.). При этом из всего проданного объема 95 375 машин было произведено в России — это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается электрокаров, то в данном сегменте рынка также отмечается рост объемов продаж. За первые два месяца текущего года было продано 3 699 машин с электродвигателем, что на 269% больше по сравнению с январем-февралем 2023 года. При этом 22% от общего объема проданных электрокаров было изготовлено в России.

В Беларуси также отмечается рост объемов продаж как новых, так и подержанных автомобилей. После стагнации, обусловленной вначале коронавирусом, а затем — уходом из страны многих автомобильных брендов из-за введения западных санкций, авторынок Беларуси постепенно оживает, в немалой степени за счет наполнения автомобилями Geely, сборка которых налажена в Беларуси, и расширения присутствия китайских брендов. Определенный дефицит наблюдается лишь в сфере бюджетных легковых автомобилей, но ожидается, что эту нишу заполнят российские модели Lada Granta и Lada Iskra.