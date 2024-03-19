Почему в американских домах не держат электрочайники

23:13 2024-03-18
Почему в американских домах не держат электрочайники

Электрические чайники, которые у нас стали обязательным атрибутом кухонного быта, в США особой популярности не получили.

Американцы больше предпочитают кофе, поэтому для них привычнее иметь дома кофеварку. Чай они тоже пьют, но чаще в холодном виде.

Для американцев нормально и удобно греть воду для чая в микроволновке. Это гораздо быстрее. Во многих моделях микроволновых печей предусмотрена опция кипячения воды.

Встретить электрочайник можно в офисах или у особых ценителей чая, который заваривают его по всем правилам.

Как известно, в США стандартное напряжение в домашней электросети ниже, чем в европейских странах, и составляет 100-110 Вольт. Для кипячения в электрочайнике американцу понадобится больше времени.

Опять-таки, для заваривания чая при необходимости можно набрать горячей воды из кофемашины.

Вместо электрочайника американцы предпочитают термопоты, которые напоминают чайники, при этом могут использоваться как термосы.

Если можно нагреть воду другими способами, зачем держать дома электрочайник, который только будет занимать лишнее место? Вот поэтому американцы прекрасно обходятся без этого прибора.

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