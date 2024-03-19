Белорус получил штарф за пьяное вождение, но в тот же вечер он снова сел за руль пьяным

Как известно, водитель 2 февраля получил штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Его наказали на 4 000 рублей и лишили водительских прав на 3 года.

Заплатив штраф, мужчина с горя снова выпил - не меньше 200 г. После этого он сел за руль и поехал отвозить квитанцию об уплате штрафа в ОГАИ ОВД Хойникского района.

Когда горе-водитель, будучи навеселе, уже собирался ехать обратно домой, его задержали прямо возле здания ГАИ на стоянке. Теперь незадачливого нарушителя ждет суд.

