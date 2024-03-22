На болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы

Он получил прозвище «пылесос» за то, что сзади был оснащён большим вентилятором, высасывающим воздух из-под днища машины, тем самым понижая давление и увеличивая прижимную силу.

Сами же конструкторы заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя.

Ники Лауда сразу же обогнал всех на этой машине, а после гонки признался, что ещё никогда победа не давалась ему так легко.

Под нажимом других команд данный болид и любые другие с подобной конструкцией запретили для участия в следующих гонках.