На болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы

10:42 2024-03-22
На болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы

Для Гран-при Швеции 1978 года конструкторы команды Parmalat подготовили болид Brabham BT46C.

Он получил прозвище «пылесос» за то, что сзади был оснащён большим вентилятором, высасывающим воздух из-под днища машины, тем самым понижая давление и увеличивая прижимную силу.

Сами же конструкторы заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя.

Ники Лауда сразу же обогнал всех на этой машине, а после гонки признался, что ещё никогда победа не давалась ему так легко.

Под нажимом других команд данный болид и любые другие с подобной конструкцией запретили для участия в следующих гонках.

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