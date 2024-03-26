Фильм, в котором пострадало больше всего автомобилей: «Трансформеры 3: Темная сторона Луны»

Награда в категории «фильм, при создании которого было уничтожено больше всего машин» достается… третьей части «Трансформеров».

Бюджет фильма, снятого Майклом Бэем, составил 195 миллионов долларов, так что пространства для маневров было достаточно — и в конце концов лента получилась как минимум зрелищной.

Во время съемок фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны» было уничтожено 532 автомобиля.

Но не спешите обвинять создателей картины в расточительстве: далеко не все из этих машин были в хорошем состоянии.

Большинство уничтоженных автомобилей ранее уже получили серьезные повреждения, так что для съемок в «Трансформерах» их, можно сказать, перехватили по пути на свалку — вернуться на дороги общего пользования они уже не могли.