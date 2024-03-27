В США построили гигантскую тележку для супермаркета

15:40 2024-03-27
В США построили гигантскую тележку для супермаркета

Американская сеть супермаркетов Publix заказала для своих промоакций необычное «транспортное средство».

Фирма Total Precision Fabworx построила для неё увеличенную в размерах тележку для продуктов.

Она может самостоятельно передвигаться и оснащена двумя посадочными местами.

На нижнем «ярусе» видны два полноценных автомобильных кресла.

Можно предположить, что высота всей конструкции составляет около трёх метров.

Изображение статьи

Тележка умеет ездить самостоятельно.

У неё есть органы управления, а в движение её приводит двигатель воздушного охлаждения от Volkswagen Beetle, характеристики поделки не приводятся.

Сеть Publix использует тележку для рекламных мероприятий.

Показать следующие комментарии
Фото
Игнат Ветров
15:35

Игнат Ветров

Гелик заблокировал дорогу для скорой и как итог уголовное дело

Гелик заблокировал дорогу для скорой и как итог уголовное дело

В Краснодарском крае водитель Гелендвагена остановил свой автомобиль на проезжей части, заблокировав машину скорой помощи, а затем нанёс по ней несколько ударов и угрожал водителю.
Антон Райт
15:27

Антон Райт

Новые «Москвичи» начали хорошо продаваться

Новые «Москвичи» начали хорошо продаваться

В начале марта Столичный автозавод объявил о значительном снижении цен на некоторые свои модели, в результате чего автомобиль Москвич 3 стал самым дешёвым кроссовером на российском рынке и, наконец-то, начал продаваться.
Игнат Ветров
11:43

Игнат Ветров

Tesla открыла свободный доступ к технической документации электрического спорткара Roadster первого поколения

Tesla открыла свободный доступ к технической документации электрического спорткара Roadster первого поколения

любой желающий может построить собственную копию этой модели, хотя этот процесс может оказаться довольно затратным.
Антон Райт
11:02

Антон Райт

Комика Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электромобилей

Комика Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электромобилей

Статья Роуэна Аткинсона (Мистера Бима) в The Guardian вышла летом прошлого года.
Игнат Ветров
10:04

Игнат Ветров

Специально для девушек: Wuling презентовал плюшевый автомобиль с ушами на крыше

Специально для девушек: Wuling презентовал плюшевый автомобиль с ушами на крыше

Китайский производитель автомобиль Wuling (дочка компании Guangxi Automotive Group) презентовал первый в мире плюшевый электрокар Bingo с ушами на крыше.
Марта Фролова
10:02

Марта Фролова

Полиция нашла угнанный Ferrari пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера спустя 28 лет

Полиция нашла угнанный Ferrari пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера спустя 28 лет

Недавно отдел по борьбе с организованной преступностью обнаружил Ferrari 512M, украденный у гонщика «Формулы-1» Герхарда Бергера во время Гран-при Сан-Марино 1995 года в Имоле.