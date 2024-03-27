В США построили гигантскую тележку для супермаркета

Фирма Total Precision Fabworx построила для неё увеличенную в размерах тележку для продуктов.

Она может самостоятельно передвигаться и оснащена двумя посадочными местами.

На нижнем «ярусе» видны два полноценных автомобильных кресла.

Можно предположить, что высота всей конструкции составляет около трёх метров.