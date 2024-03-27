В США построили гигантскую тележку для супермаркета

Фирма Total Precision Fabworx построила для неё увеличенную в размерах тележку для продуктов.
Она может самостоятельно передвигаться и оснащена двумя посадочными местами.
На нижнем «ярусе» видны два полноценных автомобильных кресла.
Можно предположить, что высота всей конструкции составляет около трёх метров.
Тележка умеет ездить самостоятельно.
У неё есть органы управления, а в движение её приводит двигатель воздушного охлаждения от Volkswagen Beetle, характеристики поделки не приводятся.
Сеть Publix использует тележку для рекламных мероприятий.
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