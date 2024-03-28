Чем больше получаешь, тем больше платишь штраф за скорость

И если бы не радар, проскочил бы, тамошние деревушки — ни души на улице.

Однако ограничение на этом участке дороги составляло 80 км/ч.

Штраф за лишние 57 км/ч составил $290 тысяч.

Имя героя осталось известно лишь дорожной полиции.