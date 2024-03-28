Чем больше получаешь, тем больше платишь штраф за скорость

И если бы не радар, проскочил бы, тамошние деревушки — ни души на улице.
Однако ограничение на этом участке дороги составляло 80 км/ч.
Штраф за лишние 57 км/ч составил $290 тысяч.
Имя героя осталось известно лишь дорожной полиции.
И если бы не радар, проскочил бы, тамошние деревушки — ни души на улице.
Однако ограничение на этом участке дороги составляло 80 км/ч.
Штраф за лишние 57 км/ч составил $290 тысяч.
Имя героя осталось известно лишь дорожной полиции.
Марат Беглов
Ровно один миллион долларов США пришлось заплатить за превышение скорости 37-летнему шведу, который на шоссе между Берном и Лозанной успел разогнаться до 300 км/ч, то есть в 2,5 раза больше установленного на автобане лимита скорости.
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