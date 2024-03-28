Автомобильные штрафы в Швейцарии, вот как они формируются

Это значит, что если вы едете со скоростью 56 км/час, то в лучшем случае у вас превышение разрешенной скорости на 1 км/час (в худшем 4), что карается штрафом в 40 франков.

Во многих местах стоят радары, фотографирующие вас.

На бесплатных парковках можно стоять не более 1 часа, дольше — при наличии специальной карты, которую придется покупать (парковочная карта резидента (на 1 год) или гостевая парковочная карта, которая стоит 15 франков в Цюрихе).

Швейцарцы очень законопослушны и требуют такого же от остальных, так что если вы там простоите подольше, велика вероятность, что один из таких законопослушных швейцарских граждан сообщит об этом в полицию и вам выпишут штраф (40 франков).