Aston Martin DBS Superleggera: Издание TopSpeed включило эту машину в список самых крутых авто

10:11 2024-03-29
Aston Martin DBS Superleggera: Издание TopSpeed включило эту машину в список самых крутых авто

Модели Aston Martin — это любимые автомобили нашумевшего на весь мир агента 007 Джеймса Бонда.

Модель имеет корпус из углеродного волокна и оснащена множеством аэродинамических элементов, включая диффузор в стиле Формулы-1, создающий почти 400 фунтов прижимной силы.

У автомобиля 5,2-литровый двигатель V-12 с двойным турбонаддувом.

Это обеспечивает ему мощность 715 л. с. У болида восьмиступенчатая коробка передач ZF.

С такими характеристиками он способен разогнаться до 100 км/ч с места всего за 3,4 секунды и развить максимальную скорость 340 км/час.

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