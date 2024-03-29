Aston Martin DBS Superleggera: Издание TopSpeed включило эту машину в список самых крутых авто

Модель имеет корпус из углеродного волокна и оснащена множеством аэродинамических элементов, включая диффузор в стиле Формулы-1, создающий почти 400 фунтов прижимной силы.

У автомобиля 5,2-литровый двигатель V-12 с двойным турбонаддувом.

Это обеспечивает ему мощность 715 л. с. У болида восьмиступенчатая коробка передач ZF.

С такими характеристиками он способен разогнаться до 100 км/ч с места всего за 3,4 секунды и развить максимальную скорость 340 км/час.