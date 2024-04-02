Компания Rolls-Royce Ltd. начинала с того, что изготавливала двигатели для авиатехники и автомобилей

14:57 2024-04-02
Компания Rolls-Royce Ltd. начинала с того, что изготавливала двигатели для авиатехники и автомобилей
Silver Ghost — с него все началось.

Основатели Фредерик Генри Ройс и Чарльз Стюарт Роллс зарегистрировали ее в 1906 году.

Однако они не собирались останавливаться на малом и решили создать не только часть, хоть и основную, а и целый автомобиль.

Первая модель их производства была названа Silver Ghost и показала очень успешный старт работы.

Испытания, которые проводились в 1907 году в Шотландии, закончились уникальной победой компании Rolls-Royce Ltd.: Silver Ghost установил рекорд в поездке на 24 км, проходя испытания на надежность.

Первые автомобили работали от паровых двигателей. Их выпуск начался в 1769 году. В 1807 году был разработан первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, который работал от топливного газа.

Его изобретателем стал Франсуа Исаак де Риваз. Однако прототипом современных автомобилей стала машина, разработанная немцем Карлом Бенцом в 1886 году.

Она двигалась за счет проволочных колес с четырехтактным двигателем, который располагался между задними колесами. Автомобиль получил название «Benz Patent Motorwagen» и первым вошел в историю, как генератор собственной мощности.

Именно поэтому Карл Бенц считается изобретателем современных автомобилей.

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