Компания Rolls-Royce Ltd. начинала с того, что изготавливала двигатели для авиатехники и автомобилей

Однако они не собирались останавливаться на малом и решили создать не только часть, хоть и основную, а и целый автомобиль.

Первая модель их производства была названа Silver Ghost и показала очень успешный старт работы.

Испытания, которые проводились в 1907 году в Шотландии, закончились уникальной победой компании Rolls-Royce Ltd.: Silver Ghost установил рекорд в поездке на 24 км, проходя испытания на надежность.

Первые автомобили работали от паровых двигателей. Их выпуск начался в 1769 году. В 1807 году был разработан первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, который работал от топливного газа.

Его изобретателем стал Франсуа Исаак де Риваз. Однако прототипом современных автомобилей стала машина, разработанная немцем Карлом Бенцом в 1886 году.

Она двигалась за счет проволочных колес с четырехтактным двигателем, который располагался между задними колесами. Автомобиль получил название «Benz Patent Motorwagen» и первым вошел в историю, как генератор собственной мощности.

Именно поэтому Карл Бенц считается изобретателем современных автомобилей.