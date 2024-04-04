У Type 41, более известного как Royale, объем двигателя "восьмерки" составлял 12,8 литра

С коммерческой точки зрения Royale потерпел катастрофу, поскольку в эпоху Великой депрессии, когда я запускал его, он был слишком дорог даже для членов королевской семьи.

Его двигатель, напротив, был триумфом – французская государственная железная дорога закупила множество образцов и все еще использовала их для питания своих локомотивов в конце 1950-х годов.

Максимальный объем двигателя Bentley в 8,0 литров был стандартным показателем для Bugatti в 21 веке.

Как и Bentley, Bugatti однажды создала двигатель, мощность которого не превзойдена с 1930-х годов.