У Type 41, более известного как Royale, объем двигателя "восьмерки" составлял 12,8 литра

С коммерческой точки зрения Royale потерпел катастрофу, поскольку в эпоху Великой депрессии, когда я запускал его, он был слишком дорог даже для членов королевской семьи.
Его двигатель, напротив, был триумфом – французская государственная железная дорога закупила множество образцов и все еще использовала их для питания своих локомотивов в конце 1950-х годов.
Максимальный объем двигателя Bentley в 8,0 литров был стандартным показателем для Bugatti в 21 веке.
Как и Bentley, Bugatti однажды создала двигатель, мощность которого не превзойдена с 1930-х годов.
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