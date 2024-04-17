Белорусов обязали информировать МВД о сдаче жилья в аренду иностранцам

Передавать в органы милиции данные о заселении иностранных граждан с июля должны будут не только различные организации (санатории, гостиницы, агроусадьбы), но и частные лица, в том числе ИП.

Информацию надо предоставлять о приезжих лицах, заселяющихся на одни сутки и более. Это не относится к правительственным гостям или водителям дальнобойщикам и прочим подобным категориям.

Нововведение вступит в силу с 7 июля. За несоблюдение этого требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 20 базовых величин, что эквивалентно 800 рублям.

Сообщить соответствующие сведения арендодатели должны в течение трех часов с момента заселения жильца-иностранца.