Пара из Украины сковала себя цепью, чтобы улучшить отношения: в итоге расстались навсегда

Парень и девушка постоянно расставались, потом опять сходились, им это надоело. Влюбленные решили укрепить отношения и заодно проверить свои чувства.

Они связали себя цепью и с тех пор не расставались ни на минуту. Испытание должно было продлиться до самой свадьбы.

123 дня молодые люди всюду следовали друг за другом. Они вместе ходили в туалет и на работу.

Затея, которая, как им казалось, должна была сделать их союз нерушимым, превратилась в сущий кошмар.

Виктория потеряла работу косметолога, потому что клиентам на приеме было не комфортно в присутствии мужчины.

Пара стала ссориться еще больше и чаще, чем раньше. Девушка жаловалась на нехватку внимания и на то, что парень не говорил ни разу, что скучает по ней.

Цепь они решили снять публично, во время эфира на национальном телевидении.

Когда оба оказались на свободе, девушка закричала от радости. После чего пара рассталась окончательно.

Виктория назвала эксперимент уроком для других пар, которые не должны поступать так же, как они.

Парень заявил, что ничуть не жалеет о случившемся, потому что оба, наконец, смогли понять: они очень разные и совсем не подходят друг другу.

При этом молодые люди установили мировой рекорд по количеству времени, проведенному парой прикованной друг к другу.