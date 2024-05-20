В октябре 2013 года ФБР закрыло Silk Road и теперь владеет одним из крупнейших биткоин-кошельков

Все биткоин-кошельки, принадлежащие сайту, были захвачены правительством США. В одном из кошельков было более 144 000 биткоина.

Несмотря на то, что правительство затем продало на аукционе часть биткоинов, по состоянию на октябрь им по-прежнему принадлежит 1,5% мировых биткоинов.

Биткоин имеет ограниченное и конечное количество — $21 млн.

В настоящее время в обращении находится более $17,3 млн биткоина. И последний биткоин будет добыт в 2140 году.

После достижения этого ограничения в $21 млн биткоина больше не будет создано.

Если вы потеряете свой закрытый ключ, вы потеряете свой биткоин.

В традиционном банке, если вы забудете свой пароль, вы можете легко получить свои деньги, обратившись в банк и подтвердив свою личность с помощью удостоверения личности.

Однако в криптопространстве, если вы потеряете свои закрытые ключи, вы потеряете все свои средства.

Закрытые ключи являются важнейшим компонентом владения биткоина.

В 2013 году ИТ-специалист Джеймс Хауэллс потерял 7500 биткоина, что на тот момент стоило около 130 долларов.

Он утверждал, что случайно выбросил жесткий диск, на котором находились приватные ключи биткоина, которые он добыл с 2010 года.