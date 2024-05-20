В октябре 2013 года ФБР закрыло Silk Road и теперь владеет одним из крупнейших биткоин-кошельков

Все биткоин-кошельки, принадлежащие сайту, были захвачены правительством США. В одном из кошельков было более 144 000 биткоина.
Несмотря на то, что правительство затем продало на аукционе часть биткоинов, по состоянию на октябрь им по-прежнему принадлежит 1,5% мировых биткоинов.
Биткоин имеет ограниченное и конечное количество — $21 млн.
В настоящее время в обращении находится более $17,3 млн биткоина. И последний биткоин будет добыт в 2140 году.
После достижения этого ограничения в $21 млн биткоина больше не будет создано.
Если вы потеряете свой закрытый ключ, вы потеряете свой биткоин.
В традиционном банке, если вы забудете свой пароль, вы можете легко получить свои деньги, обратившись в банк и подтвердив свою личность с помощью удостоверения личности.
Однако в криптопространстве, если вы потеряете свои закрытые ключи, вы потеряете все свои средства.
Закрытые ключи являются важнейшим компонентом владения биткоина.
В 2013 году ИТ-специалист Джеймс Хауэллс потерял 7500 биткоина, что на тот момент стоило около 130 долларов.
Он утверждал, что случайно выбросил жесткий диск, на котором находились приватные ключи биткоина, которые он добыл с 2010 года.
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