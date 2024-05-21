Семь ценных советов для выращивания богатого урожая картофеля

14:09 2024-05-21
Семь ценных советов для выращивания богатого урожая картофеля

Это поможет вырастить крепкие здоровые кусты картошки и получить достойный урожай.

Чем мельче посадочный материал, тем крупнее клубни он даст.

Для посадки идеально брать средние картофелины. Крупные, наоборот, дают очень мелкий урожай.

Можно разрезать крупные клубни, чтобы на каждой половинке было несколько глазков.

При глубокой посадке урожай будет мелким, а ботва большая

Подкармливайте картошку минеральными удобрениям, от органики портится вкус клубней.

Для выращивания крупных сладких клубней надламывайте ботву. Тогда питание идет на корнеплоды, а не на зелень.

Делаем надломы, выждав неделю после цветения.

Обогащаем почву и клубни медью, обрабатывая медным купоросом перед посадкой. В таких условиях фитофтора не разовьется.

Если увидели признаки фитофторы (чернеют листья), ботву быстро срезаем и сжигаем.

Посадите рядом с картошкой хрен, календулу, ароматные травы, они оздоравливают почву и благотворно влияют на рост и развитие саженцев и клубней.

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