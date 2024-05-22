Успех, падение и снова успех: история возвращения Микки Рурка

17:52 2024-05-22
Успех, падение и снова успех: история возвращения Микки Рурка

Микки Рурк на 12 лет пропал с экранов, он пережил тяжелые времена и практически упал на самое дно, но нашел силы подняться и снова вернуть себе имя.

Всю жизнь у Микки Рурка было две страсти: актерское ремесло и бокс. И выбор в пользу актерской карьеры был сделан не сразу.

Первый боксерский бой Рурк выиграл в 12 лет. Бокс заставил забросить школу, и только театральные школьные постановки по-прежнему привлекали его наравне со спортом. Однако актером Микки стал гораздо позже.

Сначала он был разнорабочим на трудной и низкооплачиваемой работе. Потом стал торговать наркотиками. Когда едва не погиб в криминальной перестрелке, решил завязать и податься в актеры.

Взяв денег в долг, улетел в Нью-Йорк и уже через год попал в престижную актерскую студию Ли Страсберга.

Первый успех пришел после съемок в фильме "Жар тела" в 1981 году. Потом были знаменитые "9 1/2 недель", "Дикая орхидея", "Бойцовая рыбка" "Пьянь" и, конечно, самый лучший фильм Рурка - "Сердце ангела".

Теперь он был богат и даже очень. Началась веселая жизнь: наркотики, пьянки, кутежи. 

Второе детство наступило, когда я получил первый большой гонорар. Гулянка затянулась на десять лет - я пил, пил, пил, не слезая с любимого мотоцикла.

Такая жизнь ни к чему хорошему не привела, со временем карьера резко пошла вниз. Все чаще Микки становился героем желтой прессы и полицейских сводок.

В 1991 году он попробовал вернуться в бокс, за 4 года неудачного возвращения сломал скулу, два ребра, палец, четыре сустава на руке и нос. Кроме того, начались провалы в памяти.

После многочисленных травм лицо пришлось собирать по кусочкам, Рурк изменился до неузнаваемости.

К этому еще надо прибавить отобранный за долги дом, уход жены, потеря друзей и других близких людей. Успокоение и поддержку он находил только в собаках, у актера их было шесть.

12 лет я был совсем один. Я потерял всё. Дом, жену, деньги, желание жить. Я жил в забытьи и не хотел, чтобы кто-то из знакомых меня видел. Три самых близких человека — мой брат, бабушка и жена — покинули меня. У меня не было друзей.

Возвращение в кино было непростым и долгим, больше 10 лет актеру доставались второстепенные роли. Хотя было время, когда Рурк сам отказывался от хороших ролей, которые потом получали "Оскара".

Впервые после долгого перерыва о Микки Рурке снова заговорили после фильмов "Домино" и "Город грехов".

В 2008 году громкий успех случился после картины "Рестлер", когда Рурк даже был номинирован на "Оскара". Статуэтку не получил, но были другие престижные награды - "Золотой глобус" и премия BAFTА.

В 2015 году была еще одна пластическая операция, врачи пытались исправить то, что было неудачно сделано в предыдущих случаях.

Микки Рурк любит Россию и не раз говорил о своих симпатиях российскому президенту Владимиру Путину.

Если меня когда-нибудь лишать гражданства США, и мне придется выбирать, куда направить свои стопы, то я бы хотел закончить свои дни в России.

Сейчас Микки Рурку 71 год, он продолжает активно сниматься, последние работы актера - "Человек божий "(2021), "Дворец" (2023).

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