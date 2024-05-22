В Москве отреставрировали редкий автобус с прицепом ЗИЛ-158

Экспонат займет свое место в постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы в гараже Мельникова на Новорязанской улице, д. 27.

Серийное производство ЗИЛ-158 началось в августе 1957 года.

Главной отличительной чертой новой модели ЗИЛ-158 стала увеличенная по сравнению с ЗИС-155 колесная база и, как следствие, вместимость автобуса. Кроме этого, некоторые автобусы оснащали прицепами, увеличивая пассажировместимость до 100 человек.