В Москве отреставрировали редкий автобус с прицепом ЗИЛ-158

18:51 2024-05-22
В Москве отреставрировали редкий автобус с прицепом ЗИЛ-158
Музей транспорта Москвы

Реставраторы Музея Транспорта Москвы завершили работы по восстановлению советского автобуса ЗИЛ-158 с прицепом — последней массовой модели автобуса Завода имени Лихачева.

Экспонат займет свое место в постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы в гараже Мельникова на Новорязанской улице, д. 27.

Серийное производство ЗИЛ-158 началось в августе 1957 года.

Главной отличительной чертой новой модели ЗИЛ-158 стала увеличенная по сравнению с ЗИС-155 колесная база и, как следствие, вместимость автобуса. Кроме этого, некоторые автобусы оснащали прицепами, увеличивая пассажировместимость до 100 человек.

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