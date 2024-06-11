Маск предупреждает, что запретит в своих компаниях устройства Apple, если в них будут интегрированы технологии ИИ

Apple заявила, что при создании ИИ «во главу угла» поставлена конфиденциальность, а для работы этих функций будет использоваться сочетание обработки данных на устройстве и облачных вычислений.

«Это просто абсурд, что компания Apple недостаточна умна, чтобы создать свой собственный ИИ, но при этом каким-то образом может гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность!» – написал миллиардер на своей странице в соцсети X.

Маску не понравилось, что Apple интегрирует нейросети в iPhone.

ИИ-функции Apple Intelligence с глубокой интеграцией в iOS и macOS изначально появятся в США и будут доступны только на английском.