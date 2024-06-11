Ferrari 246 Dino GTS певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона росийских рублей

13:41 2024-06-11
Ferrari 246 Dino GTS певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона росийских рублей

Речь идет о красном Ferrari 246 Dino GTS 1972 года выпуска. Машина имеет механическую коробку передач, двигатель объемом 2,4 литра.

Отмечается, что два года спустя, в 1974-м, Шер продала автомобиль известному гонщику Крису Корду.

В 2013 году его выкупила дилерская компания Driver Source Fine Motorcars, которая занялась ремонтом, включавший перекраску, внутреннюю отделку и механическое обслуживание.

В 2018 году салон транспортного средства был полностью обновлен. В 2024 году аукционный дом выставил его на продажу за 568 тысяч долларов.

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