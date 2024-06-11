Рейс FH-227 потерпел крушение 13 октября 1972 года

14:45 2024-06-11
Рейс FH-227 потерпел крушение 13 октября 1972 года

Эта фотография стала последней для многих, кто на ней изображен, это был Рейс FH-227.

Многие из этих жизнерадостных ребят, никогда больше не увидят свет, а те кто выживет, будут питаться, теми кого нет.

Это очень страшно.

Выживших 16 человек, нашли спустя 72 дня, после крушения рейса.

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