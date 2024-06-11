Рейс FH-227 потерпел крушение 13 октября 1972 года

Многие из этих жизнерадостных ребят, никогда больше не увидят свет, а те кто выживет, будут питаться, теми кого нет.
Это очень страшно.
Выживших 16 человек, нашли спустя 72 дня, после крушения рейса.
Многие из этих жизнерадостных ребят, никогда больше не увидят свет, а те кто выживет, будут питаться, теми кого нет.
Это очень страшно.
Выживших 16 человек, нашли спустя 72 дня, после крушения рейса.
Храмова Оксана
Дональда Трампа признали виновным по 34 пунктам обвинениям и могут надолго упечь за решетку, но баллотироваться в президенты США он может, даже сидя в тюрьме.
admin
В мире каждый день происходит слишком много замечательных и удивительных вещей, чтобы один человек мог знать обо всем
Игнат Ветров
Николас Меволи, фридайвер, который решил установить мировой рекорд по задержке дыхания на глубине 72 метра.
admin
Добиться правильного ракурса и перспективы при создании фотографии иногда бывает невероятно сложно, но эти безумные фотографы готовы сделать что угодно, когда дело доходит до возможности получить идеальный кадр.
admin
Речь идет о красном Ferrari 246 Dino GTS 1972 года выпуска. Машина имеет механическую коробку передач, двигатель объемом 2,4 литра.
admin
Комментируя крушения самолетов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима, Песков заявил, что самолеты и вертолеты президентского авиапарка подвергаются специальному обслуживанию.
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