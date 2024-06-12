В столице Нигера в честь Дня России прошла грандиозная акция на мотоциклах

Жители города приветствовали колонну аплодисментами вдоль дорог.
Организацию мероприятия осуществили молодежные пророссийские объединения и организации, представляющие интересы инвалидов в Нигере.
Жители города приветствовали колонну аплодисментами вдоль дорог.
Организацию мероприятия осуществили молодежные пророссийские объединения и организации, представляющие интересы инвалидов в Нигере.
admin
Во время грозы погиб подросток, Ещё четверо были доставлены в нашу районную больницу - сообщили в администрации.
admin
Главное в этом деле не забывать о том, что хохмы не должны задевать чувства зрителя, не должны вызывать у него ощущение дискомфорта.
admin
Стас Ярушин регулярно приглашает в свое шоу MUZLOFT известных исполнителей, где поет вместе с ними. Осенью прошлого года артист позвал в студию Mia Boyka. Молодая певица по просьбе актера спела хит Инстасамки «За деньги да».
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Так как «Форсаж» при бюджете в 38 миллионов собрал 207 миллионов, выход сиквела оставался лишь вопросом времени.
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Несмотря на то, что «Форсаж» по большей части был фильмом про гонки, у двух главных актрис, Джорданы Брюстер и Мишель Родригес, даже не было прав, хотя их героини активно водили свои машины.
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Нил Мориц рассказал, как устроил встречу с никому не известным начинающим актером Вином Дизелем и думал, что тот будет проситься в фильм и уговаривать взять его на роль Доминика, однако все произошло с точностью до наоборот.
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