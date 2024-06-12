В столице Нигера в честь Дня России прошла грандиозная акция на мотоциклах

У Джорданы Брюстер и Мишель Родригес из первого Форсажа не было прав

Несмотря на то, что «Форсаж» по большей части был фильмом про гонки, у двух главных актрис, Джорданы Брюстер и Мишель Родригес, даже не было прав, хотя их героини активно водили свои машины.