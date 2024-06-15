В США женщина решила продать дом в комплекте с бывшим супругом

19:13 2024-06-15
В США женщина решила продать дом в комплекте с бывшим супругом

В объявлении о продаже дома так и говорилось, что вместе с ним продается в комплекте бывший муж, которого дама предлагала как "личного повара и официанта".

История была рассказана изданием New York Post.

Кристалл Болл (43 года) и Ричард Шайю (54 года)  из Флориды оформили брак в 2015 году, после семи лет они решили расстаться.

Дом, где раньше они жили с Ричардом, женщина решила выставить на продажу за приличную сумму, причем "бывшего" она включила в сделку.

Кристалл разрекламировала достоинства бывшего мужа, который прилагался к недвижимости.

Этот мужчина — личный повар и официант, готовящий идеальные блюда на новой плите с обновленными столешницами.

За 700 000 долларов предлагался дом с тремя спальнями, двумя ванными, бассейном, гидромассажной комнатой. При согласии купить дом с "дворецким", который кроме готовки может заниматься уборкой и ремонтом, покупателю полагалась крутая скидка в 50%. 

После развода пара вместе продолжает воспитывать двух общих сыновей, сохранив хорошие отношения и неплохое чувство юмора.

Выставив дом на продажу, Кристалл позволяла себе милые шутки: "Надеюсь, кто-то купит у меня и дом, и Ричарда". Ричард, кстати, на подобные высказывания Кристалл не обижался.

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