Крупный нос, широко посаженные глаза, ступни 42 размера: Уму Турман дразнили в школе, но она стала звездой

Ума Турман уже с рождения была необычным ребенком, потому что родилась в очень нетипичной семье. Отец был первый в США буддийским монахом, посвященным в сан самим Далай Ламой. Мать была известной моделью и вела образ жизни хиппи.

Уму с ее нестандартной внешностью и высоким ростом (в 12 лет - 180 см), в школе обзывали уродиной.

Девочку постоянно сравнивали с красавицей матерью, а также со знаменитой бабушкой, яркую красоту которой даже увековечили памятником в Швеции. Все это развило в подростке немало комплексов.

И все же в 15 лет Ума решает пойти в актрисы несмотря ни на что. В столь юном возрасте она перебралась в Нью-Йорк, где девушке приходилось несладко, на жизнь Ума зарабатывала мытьем посуды, и однажды даже подверглась сексуальному насилию.

Звездный час пробил после роли в "Криминальном чтиве", Ума стала мировой звездой и завсегдатаем красных дорожек, появляясь то в романтическом нежном наряде от Versace, то в дерзком прозрачном платье от Valentino. Потом ее гардероб продолжал пополняться эксклюзивными вещами других знаменитых законодателей мировой моды.