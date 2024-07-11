Украинский дрон сбросил боеприпас на детскую площадку: 5 детей получили ранения

В результате нападения БПЛА пять детей получили ранения разной степени тяжести. Двое из них находятся сейчас в тяжелом состоянии, скорая помощь доставила их в детскую областную клиническую больницу.

Троим детям оказали первую неотложную помощь в Шебекинской ЦРБ, после этого пострадавших отвезли в ДОКБ.

Взрывное устройство было нацелено на детей, во дворе не было военных объектов или военнослужащих, одному из мальчиков было всего 8 лет. Об этом сообщил губернатор региона Гладков.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.