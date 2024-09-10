На картине XVII века рассмотрели «доказательство путешествий во времени»

Посетители Лондонской национальной галереи рассмотрели «доказательство путешествий во времени» на картине художника XVII века, сообщает Daily Star.

Внимание любителей искусства привлекло полотно «Портрет мальчика» фламандского мастера Фердинанда Бола. Там изображен восьмилетний ребенок, позирующий возле стола, где стоят кубок и блюдо с лимонами. Мальчик одет в белую рубашку и черную куртку, а на ногах у него черные ботинки и белые чулки.

Некоторые посетители музея утверждают, что увидели на ботинках эмблему фирмы Nike, известную с 1964 года. Появились мнения, будто на картине изображен путешественник во времени.

Сотрудники Лондонской национальной галереи оценили наблюдательность и воображение посетителей и даже попросили подписчиков в соцсетях найти «современную деталь» на работе Бола.