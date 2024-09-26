В древнем Эфесе Турции археологи обнаружили могилу гладиатора

19:37 2024-09-26
В древнем Эфесе Турции археологи обнаружили могилу гладиатора

Согласно надписи на внешней стороне саркофага, там изначально был похоронен гладиатор по имени Евфрат.

Археологи в древнем городе Эфесе обнаружили гробницу гладиатора. Саркофаг относится к 3-му веку нашей эры. Останки гладиатора не сохранились, потому что саркофаг повторно использовали в 5-м веке для погребения 12 человек, сообщает 56orb.ru.

Согласно надписи на внешней стороне саркофага, имя его первоначального владельца - гладиатор Евфрат. Когда саркофаг повторно использовали спустя два века после его смерти, внутри вырезали три креста. Ещё несколько крестов на крышке саркофага были вырезаны в 5-7 веках.

Руководитель раскопок, ученый Синан Мимароглу был удивлен, обнаружив дренажную систему, водовод, мозаики и несколько гробниц буквально в 20 сантиметрах под поверхностью земли.

Ученый подчеркнул значимость римской гробницы, которая украшена эпиграфами и христианскими символами, добавленными при повторном использовании.

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