Алкогольные легенды: откуда пошли выражения «под мухой» и «бухать»

17:46 2025-02-12
Алкогольные легенды: откуда пошли выражения «под мухой» и «бухать»

История выражений берет начало с 1924 года, когда был отменен сухой закон, введенный в свое время Николаем Вторым.

С отменой сухого закона появилась нужда в посуде для выпивки. Большевики стали восстанавливать закрытые стекольные производства. В 1924 году снова заработал один из старейших в России Гусевский стеклозавод, который был остановлен в 1918 году.

Теперь завод назывался "Стеклозавод им. Бухарина" в честь видного деятеля Советской России Николая Ивановича Бухарина. В 1937 году его расстреляли как врага народа, и завод опять был переименован.

На дне стаканов, выпускаемых на заводе Бухарина, ставилось соответствующее клеймо "завод им. Бухарина".

С того момента людей, которые баловались алкоголем из таких стаканчиков, стали в народе называть "бухариками". Сами напитки, соответственно, окрестили "бухлом", потом появились и другие производные: "бухать", "бухнуть" и так далее.

Ну а вот и другая история - про выражение "под мухой".

Петр Первый, чтобы приучить людей к трактирам, поручил их владельцам заманивать посетителей бесплатной рюмкой водки. Первую стопку всегда можно было выпить даром.

Тогда хозяева питейных заведений нашли способ сэкономить. Так появилась специальная маленькая рюмочка на 10-15 мл как раз для таких случаев.

Есть версия, что один из посетителей, увидев такую емкость в первый раз, обозлился и сказал: из такой рюмки пить может разве что муха.

В итоге к маленькой рюмочке привязалось название "муха". Следовательно о тех, кто специально ходил по разным трактирам и выпивал бесплатную порцию водки, стали говорить "под мухой".

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